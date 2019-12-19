Кабмин погасит задолженность перед немцами, модернизирующими «Сагайдачного»

Кабинет министров Украины погасит задолженность перед немецкой группой компаний Rohde&Schwarz, участвующих в модернизации флагманского корабля ВМСУ — фрегата «Гетман Сагайдачный».

Такое решение правительство приняло 18 декабря, сообщил одесский нардеп Алексей Гончаренко, который регулярно освещает на своей странице в Facebook заседания КМУ, которые с недавних пор проходят в закрытом режиме.

«По состоянию на 16 декабря просроченная дебиторская задолженность составляет 102 178 661,08 грн, а кредиторская задолженность — 55 345 118,94 грн. Сегодня «Сагайдачный» выслужил установленный срок эксплуатации и нуждается в модернизации. И в случае неуплаты расчётов по контракту в 2019 году на сумму, которая составляет 191 939 150,6 грн, Украина может потерять сотрудничество с ведущей мировой компанией «ROHDE&SCHWARZ», соответственно судно не будет эксплуатироваться», — говорится в сообщении нардепа.

Поэтому Кабмин решил не допускать возможность снижения уровня боеспособности Военно-Морских Вооружённых сил Украины и погасить задолженность по этим государственным контрактам, — добавил Гончаренко, присоединив к текстовой части сообщения фото некоторых документов, в частности, письмо Министра обороны Премьер-Министру Украины по существу данного вопроса.

Кабмин удовлетворил просьбу Министра обороны и дал протокольное поручение Министерству обороны совместно с Государственной казначейской службой Украины осуществить необходимые платежи по контракту.

Фото: Facebook