В Одессе создана «Скорая коммунальная помощь»

В Одессе создан современный оперативный городской колл-центр «Скорая коммунальная помощь» 15-01.

Теперь об аварийной ситуации или любой другой проблеме в сфере жилищно-коммунального хозяйства одесситы могут сообщать диспетчеру по телефону 15-01, информирует официальный сайт города.

Как отметил и.о. директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман, круглосуточная скорая коммунальная помощь – это новый подход к взаимодействию между горожанами и аварийными службами.



«Теперь нужно обратиться по телефону 15-01 и сообщить диспетчеру об имеющейся проблеме. На место в течение получаса прибудут наши специалисты, определят объём необходимых работ, сообщат диспетчеру, а тот, в свою очередь, проинформирует заявителя о сроках выполнения, а впоследствии — и о результате. Изменятся не только название и картинка, но и само качество сервиса и услуг станет принципиально новым», — подчеркнул чиновник.

В настоящий момент «Скорая коммунальная помощь» 15-01 уже доступна жителям многоквартирных домов, находящихся в управлении «ЖКС «Порто-Франковский» и «ЖКС «Фонтанский».

С 23 декабря «Скорая коммунальная помощь» будет доступна жителям домов под управлением ЖКС «Черёмушки», а с 30 декабря и для домов, которые обслуживает ЖКС «Хмельницкий».

С 6 января 2020 года «Скорая коммунальная помощь» заработает в «ЖКС «Черноморский», с 13 января – «ЖКС «Вузовский», с 20 января – «ЖКС «Пересыпский».

Видео: «Одесса»