За убийство младенцев две жительницы Одесской области посидят за решёткой 2 года

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор районного суда в Одесской области, по которому жительницу Великомихайловского района признали виновной в убийстве своего новорожденного ребёнка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Отмечается, что в августе 2017 года в заброшенном доме без медицинской помощи женщина родила мальчика, которого положила в полимерный пакет и спрятала в диван. В результате ребёнок умер от асфиксии.
Женщина приговорена к 2 годам заключения.
А прокуроры Котовской местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении жительницы Балтского района, подозреваемой в совершении аналогичного преступления (ст. 117 УК Украины).
Во время следствия установлено, что в мае этого года женщина сразу после родов выбросила младенца в выгребную яму, где ребёнок умер от асфиксии.
Женщину также приговорили к 2 годам лишения свободы.
Как отмечается, обе женщины на медицинский учёт по беременности в женскую консультацию не становились, медицинский осмотр не проходили.