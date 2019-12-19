За убийство младенцев две жительницы Одесской области посидят за решёткой 2 года

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор районного суда в Одесской области, по которому жительницу Великомихайловского района признали виновной в убийстве своего новорожденного ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что в августе 2017 года в заброшенном доме без медицинской помощи женщина родила мальчика, которого положила в полимерный пакет и спрятала в диван. В результате ребёнок умер от асфиксии.

Женщина приговорена к 2 годам заключения.

А прокуроры Котовской местной прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении жительницы Балтского района, подозреваемой в совершении аналогичного преступления (ст. 117 УК Украины).

Во время следствия установлено, что в мае этого года женщина сразу после родов выбросила младенца в выгребную яму, где ребёнок умер от асфиксии.

Женщину также приговорили к 2 годам лишения свободы.

Как отмечается, обе женщины на медицинский учёт по беременности в женскую консультацию не становились, медицинский осмотр не проходили.