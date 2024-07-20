Во Львове убили Ирину Фарион, полиция ищет убийцу

Во Львове на улице Масарика 19 июля из огнестрельного оружия стреляли в 60-летнюю Ирину Фарион, экс-нардепа от партии «Свобода» (2012-2014 годы), языковеда, общественного деятеля.

По предварительной информации, когда она вышла из здания, парень 20–25 лет подбежал и выстрелил ей в голову.

После покушения около 20.00 Фарион привезли в отделение неотложной медицинской помощи с огнестрельным ранением в голову, «её состояние было крайне тяжёлым».

По словам руководителя анестезиологической службы Первого медицинского объединения Львова Натальи Матолинец, которую в Telegram цитирует «Радіо Свобода», поступила в больницу в критическом состоянии с тяжелой проникающей огнестрельной травмой головного мозга.

«Сразу была взята в операционную. Была проведена операция и её даже перевели в реанимационное отделение для продолжения лечения. Однако сердце пациентки не выдержало», – рассказала Матолинец.

Ранее она отмечала, что Фарион доставили в больницу св. Пантелеймона с «глубокой мозговой комой, искусственной вентиляцией лёгких». Ей сделали полную томографию всего тела и провели первичную хирургическую обработку раны головы.

О смерти Фарион, несмотря на все усилия медиков, сообщили поздним вечером 19 июля во Львовской облгосадминистрации.

Правоохранители подчеркнули, что полицией «принимаются меры по установлению личности и задержанию стрелка».

Одесса News информировала, что Фарион известна своими скандальными заявлениями по поводу русского языка. 5 ноября 2023 года она заявила в эфире программы «5 канала» «Рандеву с Яниной Соколовой», что такой категории, как «русскоязычное население Украины», нет. На вопрос ведущей о русскоязычных бойцах бригады «Азов», которые защищали Мариуполь и продолжают защищать Украину от РФ, экс-нардеп ответила, что у них не достаточно дисциплины, а значит, «это не армия, а сброд» и назвала русскоязычных бойцов сил обороны Украины «москворотыми быками».

Её слова вызвали возмущение украинцев. Экс-нардепа резко критиковали в соцсетях. После её высказываний уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию и СБУ, отметив нарушение со стороны Фарион равноправия граждан, что наказывается в соответствии со ст. 161 Уголовного кодекса.

Студенты «Львовской политехники» призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеда относительно нарушения статьи об «оскорблении чести и достоинства военных ВСУ».

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что поддерживают требования студентов не сотрудничать с людьми, не уважающими защитников и защитниц Украины.

После этого Фарион стала участником ещё одного скандала. Она опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными студента из Крыма, выступившего в защиту украинского языка. 13 ноября стало известно, что оккупанты его обнаружили и им «занимается» оккупационный «центр борьбы с экстремизмом» российского министерства внутренних дел. Фарион, комментируя это, заявила, что «против неё распространяют провокацию».

15 ноября стало известно, что Фарион уволили из университета «Львовская политехника». Это произошло после того, как Служба безопасности Украины возбудила против неё уголовное дело. Фарион в ответ подала в суд на «Львовскую политехнику» из-за увольнения. В июне она через суд вернулась в вуз.

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