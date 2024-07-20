Задержан мэр Белгород-Днестровского

Сотрудники Службы безопасности Украины 19 июля провели обыски в здании мэрии Белгород-Днестровского Одесской области.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило одесское интернет-издание «Думская».

По информации СМИ, СБУ задержала городского голову Белгород-Днестровского Виталия Граждана.

Издание отметило, что в стенах мэрии работает управление «К» – специальное подразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Правоохранители пока что официально не комментировали задержание.

45-летний Виталий Граждан занимает должность мэра города Белгород-Днестровского с октября 2020 года, на выборах баллотировался от запрещённой пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

В декабре Граждан заявлял о якобы расположенных скрытых камерах в своём кабинете.

Одесса News информировала, что в июле 2022-го глава районного совета Григорий Мельниченко обозвал Граждана «наркоманом конченым», после чего началась драка.

18 октября 2022 года СБУ пришла с обыском в кабинет Граждана в рамках двух уголовных производств, открытых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. «Кроме прочего, мэр подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесённого одному из объектов района в результате ракетных обстрелов», – сообщили в украинской спецслужбе.

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