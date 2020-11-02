В Белгород-Днестровском уже есть официально избранный мэр, но больной

30 октября Белгород-Днестровская территориальная избирательная комиссия признала кандидата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виталия Граждана официальным мэром Белгорода-Днестровского, однако он не может пока приступить к выполнению своих обязанностей из-за свалившегося на него коронавируса.

Об этом сам Граждан написал в Facebook.

«30 октября Постановлением Белгород-Днестровской территориально выборной комиссии я был признан избранным на должность городского главы Белгорода-Днестровского. Хочу поблагодарить Голову и всех членов комиссии за сложную и честную работу. Согласно законодательства Украины мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, COVID добрался и до меня, тест показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, не имею права никого подвергать риску. Работаю на дому», — написал новоизбранный мэр Белгород-Днестровского.

Но он обещал сразу после выздоровления оперативно приступить к реализации обещанной своим избирателям предвыборной программы.

«Как только позволит здоровье, я сделаю всё, чтобы максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению своих служебных обязанностей на посту мэра города и реализации своей предвыборной программы», — отметил Граждан.

Новоизбранный мэр также разместил фотокопию постановления территориальной избирательной комиссии Белгород-Днестровского района, подтверждающего его избрание.

Кстати. Виталий Граждан родился в 1978 году, образование высшее, учился в Одесском институте сухопутных войск, Одесском Национальном университете имени И.И.Мечникова, специальность «правоведение», квалификация — юрист. В 1999-2009 проходил военную службу в должности заместителя командира роты по воспитательной работе, начальника клуба воинской части А 0664 в г. Белгород-Днестровский, 2009-2015 следователь военной прокуратуры Болградского гарнизона, прокурор и старший прокурор военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона. С июля 2015 временно не работал. Является членом ОП-ЗЖ. Вместе с женой воспитывает дочь.

Как сообщала Одесса News, мэром Балты официально стал Сергей Мазур, который возглавляет город с 2010 года, мэром Черноморска — кандидат от партии «За майбутнє», экс-нардеп Василий Гуляев, Измаильским городским головой третий срок подряд стал Андрей Абрамченко, баллотировавшийся от партии «Слуга народа» (87% голосов избирателей, пришедших на участки).