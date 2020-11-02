Пожар в Одессе: А виновница живёт на 25-м этаже

1 ноября в 20:52 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Одессе, на ул. Люстдорфская дорога, в жилом комплексе «Альтаир» произошло возгорание в квартире на 25-м этаже.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что первые прибывшие пожарно-спасательные подразделения обнаружили возгорание открытым пламенем в трёхкомнатной квартире на последнем этаже 25-ти этажного жилого дома.

«Спасатели демонтировали закрытые входные металлические двери на 25 этаже с помощью бензореза, после чего приступили к тушению пожара», — говорится в сообщении.

Шесть жителей, которые не могли самостоятельно покинуть свои квартиры в связи с плотным задымлением, эвакуировали пожарники.

Пожар ликвидировали в 22:14 на площади 52 кв.м.

Однако, пламени удалось сожрать всё имущество на кухне и коридоре, повредить его в комнатах, правда, удалось спасти от пожара три соседних квартиры.



Погибших нет, — заявили спасатели, которых прибыло на ликвидацию пожара 43 человека.

Вероятной причиной пожара считается нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроплиты, — таков на данный момент вывод специалистов. По их словам, хозяев в квартире не было, когда начался пожар. Как рассказала хозяйка сгоревшей квартиры Анастасия, она «буквально на минуту вышла из кухни», а когда вернулась, дым уже распространился почти по всей кухне. «Загорелось подсолнечное масло на сковороде», — утверждает виновница пожара.



Как сообщала Одесса News, полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух детей на пожаре в Раздельнянском районе Одесской области, которое произошло 28 октября.

Фото: ГУ ГСЧС, Думская

Видео: Думская