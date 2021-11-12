16 одесских семей из сгоревшего дома на Бунина могут вернуться домой

Дом-памятник на Бунина восстановили после пожара, который произошёл в Одессе в прошлом году.

Как сообщил вице-мэр Дмитрий Жеман, работы по ремонту дома №35 на улице Бунина в Приморском районе Одессы выполнены к настоящему времени на 100 %.

«Завершился достаточно серьёзный и большой ремонт дома на улице Бунина, дома, где был пожар. Наверняка многие об этом помнят, там мы отселяли 16 семей. Уже в этом году люди смогут вернуться назад, в своё жильё… Выполнен этот ремонт достаточно качественно, по мнению самих же жителей», — рассказал чиновник.

Как сообщала Одесса News, 12 июля 2020 года огонь уничтожил на Бунина, 35, последний этаж и крышу, которую привели в порядок уже осенью. В том же году городские власти пообещали восстановить являющийся памятником архитектуры дом в начале 2021-го.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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