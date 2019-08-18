В Одессе горела многоэтажка

В субботу в Одессе в многоэтажном доме на проспекте Небесной сотни горели балконы трёх квартир.

Об этом сообщило на своей странице в Facebook Главное управление ГСЧС в Одесской области.



«17 августа в 15:07 в Службу «101» поступило сообщение о возгорании квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в г.Одесса по проспекту Небесной сотни», — говорится в сообщении.

В 15:15 на место вызова прибыли спасатели и установили, что горят три балкона на 7, 8 и 9 этажах на общей площади 15 кв. м. В 15:40 пожар локализовали, а в 15:47 — потушили.

Во время тушения пожара эвакуировали пятерых человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и владельцы квартир устанавливаются.

От ГСЧС привлекались семь единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Фото: ГУ ГСЧС, Нина Ляшонок/Укринформ