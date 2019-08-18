Рассмотрение дела Екатерины Гандзюк перенесли в Одессу

Рассмотрение дела погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк перенесли в Одессу. Однако подготовительное заседание, назначенное на 16 августа, не состоялось.

Об этом сообщает «Думская».

«Производство, которое будет рассматривать Приморский суд Одессы, касается фигуранта Игоря Павловского, которого обвиняют в сокрытии тяжкого преступления. Родственники погибшей подали ходатайство о признании их потерпевшими по этому делу. Однако ни прокурор, ни подозреваемый в суд не явились. Следующее заседание назначено на 22 августа», — говорится в сообщении.

По словам отца Екатерины Виктора Гандзюка, «тактика Павловского и адвоката такова, что необходимо всячески влиять на то, чтобы судебные заседания не проводились до тех пор, пока всем это не надоест, и сюда перестанут ходить активисты, журналисты, потерпевшие».

Как сообщала Одесса News, 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

По подозрению в причастности к её убийству были задержаны пять человек. 6 июня им объявили приговоры: подстрекатель и пособник нападения Сергей Торбин приговорён к 6 годам 6 месяцам, непосредственный исполнитель Никита Грабчук — к 6 годам, пособники Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский — к 4, а Виктор Горбунов — к 3 годам лишения свободы.

12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. В июле 2019 года в Генпрокуратуре заявили, что передали в суд обвинительный акт в отношении Павловского.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 млн 497 тысяч 300 гривен. Залог внёс адвокат Мангера. 25 апреля стало известно, что Мангеру изменили подозрение — на «заказ нанесения телесных повреждений». Изначально Мангер был помещён под домашний арест, но затем срок действия данной меры пресечения истёк, и продлевать его не стали.

Фото: Думская, Visti.KS.ua