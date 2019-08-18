У берегов Камеруна пираты захватили моряков, в т.ч. украинских

У берегов Камеруна захвачены 2 судна с российскими, украинскими, китайскими моряками.

Об этом информирует Укринформ.

Среди захваченных у берегов Камеруна иностранных моряков есть один гражданин Украины, сказал изданию заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает меры по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», — сказал Кирилич.



По данным портала Maritime Bulletin, два судна подверглись нападению утром 15 августа во порта Дуала, Камерун. Они принадлежат греческому грузоперевозчику, суда шли под флагом Либерии. На одном из них — «VICTORY C» — похищено 9 членов экипажа из 21, все азиатского происхождения. На судне «MARMALAITA» похитили восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ и гражданин Украины.