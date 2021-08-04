У берегов Эмиратов одновременно 5 танкеров сообщили о потере управления

У побережья Объединённых Арабских Эмиратов пять судов сообщили о потере контроля над своим рулевым управлением. Сейчас обстоятельства выясняются, но британские власти уже заявляют о попытке захвата танкеров.

Инцидент произошел во вторник, 3 августа, пишет USM. По данным MarineTraffic, примерно в одно и то же время несколько судов в Оманском заливе передали информацию о потере управления. Речь идёт о нефтеналивных танкерах Queen Ematha, Golden Brilliant, Jag Pooja и Abyss. В Reuters сообщают, что управление также потерял танкер Asphalt Princess.

Британские ВМС не исключают, что суда могли захватить силы, поддерживаемые Ираном.

BBC со ссылкой на свои источники сообщает, что танкер Asphalt Princess захватили вооружённые люди и приказали экипажу взять курс на Иран. Информацию об этом также подтвердила морская разведка Lloyds List.

Лондон обвинил Тегеран в захвате с помощью дронов, однако Иран отрицает обвинения. Как заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщения о последовательных инцидентах с танкерами в Персидском заливе и регионе в целом «выглядят крайне подозрительными».

«Подтверждая нашу полную приверженность региональной стабильности и безопасности на море, Иран готов предложить содействие в случае каких-либо морских происшествий», — подчеркнул дипломат.

Ранее у берегов Омана беспилотник атаковал британское торговое судно Mercer Street. В результате нападения погибли два охранника — один британец, а другой румын. Великобритания обвиняла Иран, однако последние обвинения отрицают.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Турции задержали судно MSC CAPUCINE R с украинским экипажем по подозрению в контрабанде наркотиков.

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