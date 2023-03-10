Принцесса Уэльская Кэтрин встретилась с тренерами, обучающими наших военных

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии, где проходят обучение украинские военные.

Соответствующие фото опубликованы 8 марта на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram, — пишет издание «Гордон».

Отмечается, что во время встречи принцесса Уэльская была одета в военный камуфляж.

«Работа Ирландской гвардии столь же широка, сколь и образцова, от обучения рейнджеров по противодействию браконьерству в Восточной Африке до тренировок по разминированию для Вооружённых сил Украины», — написала Кейт Миддлтон на своей странице в Instagram.

Таблоид People сообщает, что жена принца Уильяма присутствовала при демонстрации приёмов оказания первой помощи пострадавшему на поле боя, интересовалась, как проходит обучение украинских военных, которые находятся на этом полигоне, правилам обезвреживания наземных мин.

Как сообщала Одесса News, Король Великобритании Чарльз III 20 февраля 2023 года посетил место обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины в графстве Уилтшир.

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