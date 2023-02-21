Король Чарльз III интересовался обучением украинских военных в Великобритании

Король Великобритании Чарльз III 20 февраля посетил место обучения военнослужащих Вооружённых сил Украины в графстве Уилтшир.

Об этом пишет ГОРДОН со ссылкой на местное издание Wiltshire Live.

По его данным, встреча прошла в тренировочном лагере и была приурочена к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

74-летний монарх пообщался с солдатами и офицерами ВСУ, которые проходят пятинедельный курс обучения, говорится в статье. Король выразил «особое сочувствие» в разговоре с одним из украинских военных, который рассказал ему о ситуации на родине.

The Express пишет, что короля сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс. Монарх также встретился с военнослужащими международного контингента, которым поручено обучение украинских войск.

Издание сообщает, что курс базовой подготовки украинских войск длится 35 дней. Во время обучения военнослужащие получают навыки боя, оказания медицинской помощи и обращения с оружием.

Кстати. Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнёров.

В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение ещё 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.

Как сообщала Одесса News, Зеленский 8 февраля 2023 года прибыл в Великобританию, где вместе с Премьер-министром Соединённого Королевства Риши Сунаком посетил военную базу Bovington Camp, на которой проходит подготовка украинских военнослужащих.

Первая группа из 635 украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.

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