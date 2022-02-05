Елизавета II готовится отметить 70 лет пребывания на британском престоле

6 февраля 1952 года королевский престол Великобритании и Содружества заняла, после смерти отца, 25-летняя принцесса Елизавета.

На сегодня она старейший правящий монарх в мире и старейший в мире глава государства.

Елизавета II является покровительницей более 600 благотворительных и других организаций. Е брак с герцогом Филиппом Маунтбеттеном стал самым долгим королевским браком в мировой истории – 74 года. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков.



По материалам Укринформа

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