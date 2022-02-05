Без масок: Гриневецкий провёл с Министром охраны здоровья продуктивный разговор

В Одесской области с рабочим визитом находится министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Как сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, вчера, 4 февраля, Министр посетил Ананьевскую районную больницу, где после капитального ремонта за бюджетные деньги состоялось открытие инфекционного отделения.

«Это хороший пример сотрудничества местных властей и государства, ведь с того момента, как во время одного из визитов в область я узнал о необходимости в средствах на ремонт, прошло около полугода, и мы уже имеем результат – отделение открыто и готово принимать пациентов. И это значительно повысит готовность и способность общества к реагированию на возможные эпидемические вызовы», – отметил министр.

Зашёл у Министра разговор с ананьевскими медиками и об оплате труда. Персонал заведения сообщил, что зарплаты начислены и на днях будут произведены выплаты. И врачи, и администрация заведения отметили, что повышение заработных плат – это стимул для качественной работы, развития больницы и поиска новых идей. Как отмечается на сайте Минздрава, учреждения первичной медпомощи города уже получили выплаты повышенной заработной платы.

Также Виктор Ляшко посетил Любашевскую многопрофильную больницу, в которой был во время весенней волны COVID-19 в 2021 году.

«Рад был снова встретить знакомые лица медиков, которые теперь уже рассказывают о том, что даже при таких высоких цифрах новых случаев заболеваемости, которые мы имеем сегодня, очереди на больничные койки нет, – рассказал глава Минздрава. – Тогда в заведении была непростая ситуация и очередь из скорых. Сегодня же такого, к счастью, не увидел. Поэтому темой разговора стала выплата новых заработных плат. То, что услышал в ответ – всем начислено, ждём выплат со дня на день – удовлетворило».

Во время разговора с министром врач Любашевской больницы, которая ежедневно работает на КТ, рассказала, что среди пациентов с COVID-19 почти все невакцинированы. Сейчас пациенты с назначенной кислородной терапией занимают только четверть всех кроватей с кислородом. Две из трёх реанимационных «ководных» кроватей остаются свободными.

Сегодня, 5 февраля, состоялась рабочая встреча с председателем ООГА Сергем Гриневецким.

«У нас с Министром состоялся достаточно продуктивный разговор, в рамках которого мы рассмотрели вопросы дальнейшего реформирования сферы здравоохранения и реформы в системе оплаты труда. В частности, по выполнению поручения Президента по выплате минимальной зарплаты врачам в размере 20 тысяч гривен и 13 с половиной тысяч медсёстрам. Мы обсудили механизм реализации этого процесса и ход заключения коллективных договоров на новой основе. Затронули также и достаточно острый вопрос подготовки кадров для медицины, ведь на данный момент имеем дефицит медицинского персонала», – отметил Гриневецкий.

Глава облгосадминистрации отдельно доложил Министру о ремонте приёмных отделений в больницах области и обустройстве кислородными станциями сети заведений здравоохранения региона.

Кар сообщала Одесса News, в последние дни резко увеличилось количество новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в одесском регионе.

Фото: Первый Городской. ООГА

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod