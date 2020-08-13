COVID-19 в Одесской области: возможность заболеть на пляжах не связана с водой

Не существует никаких доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду, как в бассейнах, джакузи и т. д., так и через поверхностные или подземные воды.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

Это подтверждают и эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний.

Основным путём передачи COVID-19 является аэрозольный — через мелкие капли, выделяемые из носа или рта заболевшего при кашле, чихании или разговоре и распыляющиеся в окружающем воздухе.

Между тем, в Одесской области, на утро 13 августа зафиксировано 4 572 заболевших коронавирусом (+114 за сутки).

Такие данные приводит ресурс Аппарата СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса,

За сутки умер один человек. Общее количество жертв коронавируса в одесском регионе на сегодня 74.

Общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 1 587. За сутки 44 выздоровевших.

Продолжают болеть в Одесской области 2 991 человек.

Как сообщала Одесса News, В Украине по состоянию на 13 августа лабораторно подтвердили 86 140 случаев COVID-19, из них за истекшие сутки – 1 592, умерли 22 человека.