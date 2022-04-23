На пляж Южного волнами прибило мину

К одному из пляжей в городе Южный Одесской области волнами прибило морскую противокорабельную мину.

Её разминирование проведёт специальное подразделение, сообщили в Штабе Южненской громады.

«Сегодня строго-настрого запрещено находиться в прибрежной зоне Южного. Будет производиться разминирование специальным подразделением. Будьте бдительны и не приближайтесь к пляжу и набережной», — отметили в штабе.

В ГСЧС сообщили, что взрывчаткой будут заниматься военные.

Позже Штаб Южненской громады сообщил, что прибывшие военные «открутили подрывник, погрузили на автомобиль и сказали, что такая штука пригодится в хозяйстве украинской армии. Потому взрыва не будет. Что касается истории появления мины на нашем пляже. Её нам «подбросили» враги. Мина советского производства, находившиеся в Крыму, русские оккупанты разбрасывали их по нашему Чёрному морю и теперь их прибивает к берегам в разных странах».

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года РФ заявила, что в Чёрном море дрейфуют сотни «украинских» мин.

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