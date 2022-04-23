На место затопления крейсера «Москва» Россия отправила 110-летнее судно

Для расследования затопления крейсера «Москва» Россия отправила спасательное судно «Коммуна», построенное 110 лет назад.

ОБ этом сообщает Covert Shores, пишет Укринформ.

«Россия привлекает 110-летний корабль для расследования аварии крейсера «Москва», – сообщает издание.

Отмечается, что о командировании судна к месту затопления крейсера свидетельствуют спутниковые снимки. Сделать более подробные выводы о действиях «Коммуны» в районе затопления флагмана Черноморского флота РФ по данным со спутников в данный момент мешает облачная погода в том районе.

Указывается, что спасательное судно «Коммуна», спущенное на воду в 1913 году, предназначено для поднятия небольших подлодок. Это один из старейших действующих военных кораблей, и ввиду технического и морального устарения, оно не может поднять со дна российский крейсер.

Также делается предположение, что с судна «Коммуна» будут запускать аппарат для глубокого погружения в крейсер «Москва».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на крейсере «Москва» в момент удара украинской ракеты «Нептун» находились 510 человек, из которых спаслись 58.

Минобороны России утверждает, что на затонувшем крейсере «Москва» погиб один человек и ещё 27 пропали без вести. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы и доставлены в Севастополь.

Крейсер «Москва» получил №2064 в реестре подводного культурного наследия Украины. По сообщению в Fаcebook Минобороны, «такой трофей, как крейсер водотоннажностью 11,5 тыс. тонн, у нас не пропадёт. Согласно Конвенции ЮНЕСКО, которую Верховная Рада ратифицировала в 2006 году, все следы человеческой деятельности на дне Чёрного моря в границах экономической зоны нашего государства являются собственностью Украины».

Крейсер «Москва» является самым крупным объектом, затонувшим в Черном море. Его длина – 186 м. Его взял на учет Центральный военно-морской музей Украины. Директор музея Сергей Воронов сказал, что крейсер относится к категории «редкие образцы науки и техники».

«Точные координаты, где «Москву» в последний раз видели на поверхности моря, передали британцы, это в 80 милях от Одессы. Глубина там 45–50 м», – уточнили в Минобороны.

Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко подарил иномарку украинским военным, подбившим «Москву». Как сообщил Берестенко в Facebook, «вот такие обычные ребята, наши защитники, которые отправили проклятый корабль для создания нового дома черноморской флоре и фауне. Как и обещал, отдал машину. По полю на ней не проехать, но желание победить она значительно усиливает».

Как отметил бизнесмен, таких героев у нас достаточно, у каждого свой фронт. «Верим в ВСУ и народ Украины, делаем всё для победы», – добавил Берестенко.

Как сообщала Одесса News, украинские военные поразили российский крейсер «Москва» из противокорабельной ракетной системы «Нептун», нанеся ему серьёзные повреждения. Оперативное командование «Юг» 14 апреля сообщило о том, что другие единицы корабельной группировки пытались помочь крейсеру, однако шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули его, и корабль стал тонуть. В России вечером того же дня официально подтвердили, что крейсер затонул при буксировке в порт, и сообщили об эвакуации экипажа на другие корабли.

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