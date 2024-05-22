В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Унтилов, светлая ему память

19 января 2024 года родные, близкие, побратимы провели в последний путь 42-летнего защитника, жителя села Солтановка Одесской области Виктора Унтилова.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Зеленогорской территориальной громады.

Виктор Унтилов погиб, защищая границы нашей страны на Херсонском направлении.

Одесса News сообщала, что 18 января 2024 года прошло прощание с защитником из Одесской области Дмитрием Романюком, погибшем 7 января в бою в Бахмутском районе Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Зеленогорская тергромада/Facebook

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