22 мая в Одессе запланированы отключения света и воды в жилых домах

Жители ряда улиц в Одессе 22 мая будут без света и воды.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Филиал «Инфоксводоканал информирует, что связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода 22 мая с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: Тираспольское шоссе, 19-43, Путивна (Просёлочная), часть улиц Хаджибейского района (бывшие Ленпосёлок и пос. Дзержинского); 14-я Суворовская, Героев обороны Одессы, 48-62, Леси Украинки, 41-49, Капитана Кузнецова, 93-101. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Аварийные работы запланированы Южными РЭС по таким адресам: Абрикосовая, Василия Симоненко, 2а, Вторая, 20, Дубовая Роща, Лигинская (Макаренко), Бориса Эдуардса (Писарева), Равенства, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195, Айвазовского (Тимирязева), 34, Фонтанская дорога, 106/корп. 37, 106/40, пер. 1-й Равенства, 90, 92, пер. Янтарный. Работы продлятся до 17:00.

Центральные РЭС: Базарная, 92, 100, Василия Жуковского, 27, 29, 30-36, 39. Работы до 19:00.

Большая Арнаутская, Еврейская, 50 -58, Европейская (Екатерининская) , 81- 89, Ковальская, Малая Арнаутская , Нежинская, 64, 65, 66, 72, Новосельського, Пантелеймоновская, 76, Преображенская, Ришельєвская, 64, 66, 68, Старорезничная, 16/18, 20, Тираспольская, 4, 1, 3, 6, 12, Троицкая, 45 -58, Успенская, 60-72, 89-105, Фонтанская дорога, 53 — 57а, пер. Нечипоренко, 4, 5, 7, 9, 11, 13, пер. Ониловой 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, пер. Покровский 3, 5, пер. Клубничный, 25, 25а, 27, 29, пер. Успенский, просп. Украинских Героев (Александровский), 3-41, сквер Старобазарный, 3, 7 Работы до 23:00.

Компания «Одесские электросети» сообщает, что получила от НЭК «Укрэнерго» лимиты на потребление электроэнергии на 22 мая в таком объёме, что выделенных лимитов хватит на то, чтобы обеспечить светом в среднем 87% потребностей области. Поэтому согласно указания с 18:00 до 24:00 будут действовать графики стабилизационных отключений. До 18.00 ограничений не будет, если не возникнут непредвиденные обстоятельства.

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком можно здесь.

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