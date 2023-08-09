Кто в Одессе 10 августа останется без воды

10 августа в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым потребителям воды в Одессе прекратят водоснабжение.
Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что в этот день с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 22-90 и 65-153,
- Каманина,
- Литературная,
- Бернардацци,
- пер. Морской,
- пер. Мореходный,
- Ванный пер.,
- Новобереговая,
- Ляпидевского,
- Кордонный пер.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
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