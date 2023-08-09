Кто в Одессе 10 августа останется без воды

10 августа в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым потребителям воды в Одессе прекратят водоснабжение.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в этот день с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Фонтанская дорога, 22-90 и 65-153,

Каманина,

Литературная,

Бернардацци,

пер. Морской,

пер. Мореходный,

Ванный пер.,

Новобереговая,

Ляпидевского,

Кордонный пер.

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