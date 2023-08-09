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Кто в Одессе 10 августа останется без воды

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10 августа в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода некоторым потребителям воды в Одессе прекратят водоснабжение.

Об этом сообщает Филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в этот день с 09:00 до 22:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Фонтанская дорога, 22-90 и 65-153,
  • Каманина,
  • Литературная,
  • Бернардацци,
  • пер. Морской,
  • пер. Мореходный,
  • Ванный пер.,
  • Новобереговая,
  • Ляпидевского,
  • Кордонный пер.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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