График отключения электроэнергии в Украине сделают «более понятным»

В Украине усовершенствуют график отключения электроэнергии, чтобы сделать его «более понятным».

Об этом сообщил 26 октября в Telegrаm заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Работаем над усовершенствованием графика отключения электроэнергии. Такой график должен стать для потребителей более понятным, главное — создавать как можно меньше дискомфорта, насколько это возможно в сегодняшних обстоятельствах», – написал он.

Замглавы ОП отметил, что в работе над графиком особо учитываются потребности предприятий критической инфраструктуры и обороны.

«Работаем над этим вместе с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Офиса президента, «Укрэнерго», Минэнерго», – объяснил Тимошенко.

Как сообщала Одесса News, компания «Укрэнерго» заявила 25 октября, что вынуждена применить графики ограничения потребления электроэнергии для потребителей, в том числе промышленных, по всей Украине.

По данным Офиса генпрокурора, за три недели октября Россия нанесла больше ударов по объектам энергетики Украины, чем за предыдущие семь месяцев. С начала вторжения РФ по энергосистеме Украины было нанесено 85 атак, из которых 51 – в октябре.

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