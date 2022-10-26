С 2023 года Google Chrome не будет поддерживать Windows 7 и Windows 8

С 2023 года браузер Google Chrome прекращает поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8.1.

Об этом говорится на сайте поддержки Google, пишет издание ГОРДОН.

Последнее обновление, поддерживающее устаревшие операционные системы, выйдет 7 февраля. После этого пользователи Windows 7 и Windows 8.1 перестанут получать патчи и обновления для Chrome.

Издание The Verge отмечает, что остановка поддержки 7 и 8.1 куда сильнее скажется на пользователях, чем может показаться. Для Chrome довольно часто приходят обновления защиты, повышающие безопасность устройств и устраняющие разные угрозы.

Google рекомендует переходить на Windows 10 и 11.

Как сообщала Одесса News, Организация Объединённых Наций обнародовала отчёт, согласно которому около 3 миллиардов человек, или 37% мирового населения, никогда не пользовались Интернетом.

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