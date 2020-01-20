Зеленского просят разблокировать российские сайты

На сайте Президента Украины зарегистрирована электронная петиция с просьбой восстановить работу всех интернет-ресурсов российских компаний.

Электронная петиция №22/082850-еп зарегистрирована на сайте главы государства.

«Прошу принять закон о восстановлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и тому подобное, поскольку многие из этих интернет-ресурсов очень нужны украинцам. Это информативно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировка считается нецелесообразной», – говорится в тексте.

Петиция зарегистрирована 16 января, её автором выступил Дмитрий Каминский.

Сейчас под обращением подписались 1517 человек. Для рассмотрения петиция в течение трёх месяцев должна набрать 25 тысяч голосов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2017 года президент Пётр Порошенко подписал указ о санкциях против российских юридических лиц. Согласно указу, украинские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, которые попали в список санкций.

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы «Вконтакте», «Одноклассники», Mail.ru. Эти две соцсети, когда-то самые популярные в стране, сейчас посещают порядка 10% украинских интернет-пользователей.

В июле 2017 года Порошенко ответил отказом на электронную петицию относительно отмены блокировки «Вконтакте», которую подписали 25 359 человек из 25 тысяч необходимых. Свой отказ он мотивировал тем, что «контент этих ресурсов направлен на «попытки манипулировать общественным сознанием путём распространения недостоверной, неполной и предвзятой информации, содействие присутствующему, к сожалению, в Украине протестному антиукраинскому потенциалу, вовлечение его в антинародные акции и массовые беспорядки».