«Киевстар» сообщил о частичном восстановлении фиксированной связи

По состоянию на 20.00 вторника, 12 декабря, оператор мобильной связи «Киевстар» частично возобновил работу своих услуг.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Специалисты компании частично возобновили работу услуг фиксированной связи. Сейчас специалисты компании работают над восстановлением других услуг и сделают всё возможное, чтобы окончательно завершить эту работу в течение 13 декабря», – говорится в сообщении.

В «Киевстаре» отметили, что восстановление сервисов «может происходить постепенно», и пообещали сообщать о развитии событий.

«Выражаем благодарность правоохранительным органам и государственным службам за мгновенную реакцию и профессиональную помощь в решении этой беспрецедентной ситуации. После стабилизации работы сети все абоненты и корпоративные клиенты, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании, обязательно получат компенсации», – заявили в компании.

Одесса News информировала, что масштабный технический сбой в сети «Киевстар» произошёл утром 12 декабря из-за хакерской атаки. Абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через национальный роуминг, потому что «сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов по причине общего технического сбоя».

Гендиректор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что частично разрушена IT-инфраструктура.

СБУ завела уголовное производство по факту кибератаки на «Киевстар» 12 декабря.

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