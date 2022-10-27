Одесситка на собственном опыте убедилась, насколько опасны интернет-знакомства

В Одессе полицейские задержали 41-летнего мужчину, который во время свидания с горожанкой, познакомившейся в соцсетях, совершил на неё разбойное нападение.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, после знакомства в Интернете, «кавалер» встретился с женщиной в центре города. Она пригласила его к себе домой, где гость пригрозил хозяйке ножом и приказал отдать все золотые украшения.

«Потерпевшая попыталась дать отпор злоумышленнику, он несколько раз ударил её, а потом сорвал с неё две цепочки и скрылся», — говорится в полицейском сообщении.

Оправившись от удара, 35-летняя одесситка известила о случившемся полицию. Менее чем через час сотрудники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 задержали правонарушителя в центре города, в нескольких кварталах от места совершения преступления.

Отмечается, что у разбойника изъяли имущество заявительницы.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления — разбое, совершённом в условиях военного положения. Это правонарушение карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в октябре одесская полиция разоблачила злоумышленника, который в феврале 2022 года ограбил АЗС на Люстдорфской дороге.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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