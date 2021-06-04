В Одессе арестован вымогатель — руководитель общественной организации

Вымогательством в Одессе занимаются не только госслужащие, но и активисты общественных формирований.

Это подтверждает сообщение от Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 3 июня в Одесской области правоохранители задержали руководителя общественной организации за вымогательство денег у предпринимателей за якобы «крышевание» их бизнеса.

«44-летний правонарушитель, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату — 80 тыс. грн — за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит», — говорится в сообщении.

Женщина сразу обратилась в полицию за помощью. Полицейские задержали вымогателя сразу после получения им второй части требуемых денег.

Как оказалось, злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения полиции за хулиганство, незаконное обращение с оружием и насилие в отношении правоохранителей.

В ходе санкционированного обыска по месту его жительства и работы правоохранители изъяли деньги, полученные преступным путём, и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения в вымогательстве.

За совершённое ему грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет.



Одесса News в декабре 2020 года рассказывала о двух сотрудниках Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, обвинённых в вымогательстве и получении взятки за «крышевание» борделей в Одессе.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod