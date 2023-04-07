В Одесской области назначили нового руководителя полиции — полковника Ивана Жука.

Он назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сообщает ведомство.

«Начальник Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины полковник полиции Сергей Кобец представил личному составу полиции Одесщины временного исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области – полковника полиции Ивана Жука», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жук работал в подразделениях аппарата Главного управления Нацполиции в Николаевской области, занимал несколько руководящих должностей в территориальных подразделениях полиции Полтавской области. До сегодняшнего дня был начальником Соломенского районного управления ГУНП в городе Киеве.

Иван Жук сменил Николая Семенишина, возглавлявшего одесскую полицию с августа 2021 года.

Фото и видео: Нацполиция Украины в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod