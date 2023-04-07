По евроколее отправляется первый поезд между Варшавой и Рава-Русской

В тестовую поездку отправляется первый поезд, который через несколько месяцев даст старт сообщению между Варшавой и Рава-Русской с пересадкой на Львов.

Как сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры, с 5 апреля украинские и польские железнодорожники совместно проводят тестово-испытательную поездку по маршруту Люблин – Рава-Русская по европути 1435 мм.

Таким образом, для пассажиров польского направления Рава-Русская (Львовская область) станет пунктом удобной пересадки между поездом на европути и поездом Укрзализныци на украинской железной дороге, который, в свою очередь, домчит пассажиров во Львов.

«Запуск сообщения между Варшавой, Люблином, Рава-Русской и Львовом позволит удовлетворить огромный спрос украинцев на удобную логистику поездом в и из польской столицы, а также разгрузить автомобильные пункты пропуска. Работаем над тем, чтобы наши страны стали ещё ближе друг к другу», — прокомментировал Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению Украины.

Восстановленный железнодорожный пункт пропуска в Рава-Русской не обслуживал пассажиров более 20 лет. Укрзализныцей восстановлен участок европути протяжённостью 8,4 км и отреставрирован вокзал на станции Рава-Русская.

После тестовой поездки польской стороне понадобится несколько месяцев для развёртывания полноценного таможенно-пограничного контроля и завершения формальностей, после чего будет объявлена дата старта регулярного сообщения.

Как сообщала Одеса News, в марте железнодорожникам передано 15 новых пассажирских вагонов — последние из 100, которые были заказаны в 2021 году на средства государственного бюджета, в том числе для Одессы.

Фото: Мининфраструктуры

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