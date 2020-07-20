Экс-руководителя Укравтодора задержали в Польше за коррупцию

Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) задержало бывшего министра транспорта Польши, позже возглавлявшего Укравтодор, Славомира Новака за коррупцию и деятельность в преступной организации.

Об этом говорится в пресс-релизе польского ведомства, пишет Укринформ.

«Сотрудники регионального отделения ЦАБ в Гданьске задержали трёх человек по подозрению в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы», — говорится в пресс-релизе.

Как добавили в ведомстве, среди задержанных есть экс-министр транспорта Польши и экс-глава Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, бывший командир воинской части «GROM» №2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

Задержанных доставят в прокуратуру, где им будут предъявлены официальные обвинения.

Отмечается, что расследование проводится совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши, прокуратурой Варшавы, Специальной антикоррупционной прокуратурой Украины и Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Кстати. Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 годы Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с 19 октября 2016 года до 1 октября 2019 года был и.о. председателя «Укравтодора». В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

Как сообщала Одесса News, состоянием на январь 2020 года Украина потеряла два пункта и с 30 баллами вернулась на уровень 2017 года по результатвм исследования Индекса восприятия коррупции.