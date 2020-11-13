Польский эксперт: Пандемия COVID-19 страшнее ядерной войны

Пандемия коронавируса — не кризис, а скорее «война», поэтому странам мира следует объединиться для борьбы с угрозами, которые она несёт человечеству.

Об этом польский военный эксперт, генерал-майор Богуслав Пацек заявил на Львовском форуме по безопасности, передаёт Укринформ.

«Мне не очень нравится, что мы сейчас используем термин «кризис», чтобы объяснить нынешнюю ситуацию. Мы должны воспринимать пандемию как реальную войну, потому что есть большие жертвы, люди погибают. И у нас много похожих вызовов, как во время обычной войны. А это значит, по моему мнению, что мы должны использовать все ресурсы и инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, в том числе военные средства. Следует системно подходить к борьбе с пандемией. Потому что эта угроза, по моему мнению, ещё страшнее, чем ядерная война», — подчеркнул Пацек.

По его словам, «сюрприз» COVID-19 настолько неожиданный и жестокий по отношению к человечеству, что следует оценить его угрозу всем сферам жизни.

«Я надеюсь, что наши генералы и военные эксперты будут это использовать в оборонных целях. Потому что сейчас мы, к сожалению, думаем не об обороне, а о том, как выжить. Но мы должны думать не только о завтрашнем, мы должны смотреть дальше», — отметил эксперт.

Между тем, по данным Worldometer на утро 13 ноября Польша занимает 16-е место по количеству заболевших коронавирусом в мире — 641 496 человек, в том числе 9 080 умерших.

Всего в мире на 8.00 13 ноября зафиксировано 53 092 605 (+651 110 за сутки) заболевших, 1 299 409 (+9 656) умерших и 37 213 411 (+786 596) избавившихся от болезни.

Странами-лидерами по количеству заболевших являются США, Индия и Бразилия. Замыкает двадцатку таких стран Украина.