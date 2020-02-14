Прилетит ли волшебник на голубом вертолёте за украинцами в Ухань

Украинские граждане, которые сейчас находятся в китайском Ухане и изъявили желание эвакуироваться в связи с пандемией коронавируса, смогут вернуться, вероятно, в следующую среду, но на борт самолёта возьмут только здоровых.

Об этом в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«У нас уже имеется принятое решение, согласованное со всеми министерствами, которые входят в оперативный штаб. На сегодня принято решение, что во вторник будет отправлен самолёт, и в среду граждане будут в Украине… Я хотела бы сообщить, что в Украину приедут только те граждане, которые не имеют симптомов, являются здоровыми, которых проверили китайские власти», — сказала глава Минздрава.

По её словам, украинцев из Китая будет сопровождать бригада украинских медиков.

Скалецкая также сообщила, что сейчас рассматриваются четыре варианта возможного размещения украинцев из Уханя в карантине — исходя из того, что помещение должно не только отвечать эпидемическим требованиям, но и быть удобным для пребывания людей в течение 14 дней.

Ранее сообщались даты вылета самолёта с украинцами — 3, 11 февраля, теперь — 19 февраля. Своих граждан ещё в январе эвакуировали Япония, США, Франция, Испания, Германия, Британия, Италия, Австралия и даже такие небогатые государства, как Вануату, Папуа–Новая Гвинея и Бангладеш.

Как пишет в Facebook жительница Украины, работающая в Ухане, «по всем украинским каналам уже несколько раз передавали подробности нашей эвакуации: господин Олексій Гончарук, Прм‘єр-міністр України лично бил себя в грудь и заявлял, что он вывезет граждан Украины из Китая, под его руководством ещё 2 недели назад был создан штаб по работе над проблемой. Министерство здравоохранения Украины тогда же заявляло, что они полностью готовы к атаке коронавируса…

Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля… потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещён частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине — иначе без него мы не сядем в самолёт. Поэтому все подписали этот документ, и госпожа Скалецкая несёт перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ. Просто нет слов.

Более того, нам даже выделили небольшую материальную помощь, но достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации.

И вот, все на чемоданах. В Украине по всем новостям передают, что людей эвакуируют из Уханя и из ждут Дома. А утром 11 февраля нам сообщают, что … самолёт, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой… Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами — нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолёте…

Ещё 2 недели назад руководство нашей страны заявляло, что они полностью готовы. То и дело говорили о месте проведения карантина — сначала, что это где-то в Ровно. Потом — 2 базы в Киевской области… А вчера чиновники заявили, что у них нет места для карантина… Что, правда?!

Я всегда гордилась тем, что я — украинка. В Китае я всем говорю, что я — из Украины, из Европейской страны. А по факту… маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми… с конца».

Как пишут киевские СМИ, эвакуацию отменяют из–за того, что Минздрав Украины не нашёл помещения, где проживающие в Ухане украинцы (от 41 до 54 человек, по разным данным) могли бы провести карантинные дни.

Как сообщала Одесса News, 300-метровый контейнеровоз CMA CGM Ural под флагом Мальты, направлявшийся из Китая, чей экипаж переболел ОРВИ, прибыл 13 февраля в Одессу.