Вы ещё не вакцинировались? — На выходных в Одессе работает 11 прививочных центров

На выходных 2-3 октября в Одессе будут работать 11 центров массовой вакцинации.

Как сообщает официальный сайт города, для удобства одесситов и улучшения доступности вакцинации от COVID-19 созданы два дополнительных центра – в торговых центрах сети City Center в Киевском и Суворовском районах.

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать два дня – в субботу, 2 октября, и воскресенье, 3 октября, с 9:00 до 18:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семёна Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж);

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, КДЦ №20;

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

Международный аэропорт «Одесса».

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве имеются вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac, которые одобрены Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

Одесса News рассказывала, как одесситы демонстрируют своё безразличие к защите от коронавируса.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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