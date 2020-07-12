К какому берегу прибьётся «София» с зараженным экипажем

Судно «София», у членов экипажа которого нашли коронавирус COVID-19, планирует в дальнейшем следовать в порт «Николаев».

Об этом «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, судно «София» (флаг Либерии) третий день находится на рейде порта «Южный» и планирует в дальнейшем следовать в порт «Николаев».

«На борту судна у нескольких членов экипажа обнаружено заболевание коронавирусом. Поскольку судно находится в украинских территориальных водах, вопросом оказания помощи членам экипажа занимается Администрация морских портов Украины», — сказал Сергей Погорельцев.

Как сообщала Одесса News, Министр здравоохранения Максим Степанов доложил Президенту Зеленскому о том, что у большинства членов экипажа судна «София» обнаружили коронавирус, экипаж находится на карантине.