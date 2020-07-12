Не надо обольщаться: в Украине от COVID-19 больше заболевают, чем выздоравливают

В Украине состоянием на 12 июля за последние сутки количество выздоровевших пациентов от коронавирусной инфекции не превысило количество заболевших ею, как это было в предшествующие два дня.

Предыдущая статистика дала основание Президенту Украины Владимиру Зеленскому заявить, что стабилизация ситуации с коронавирусом в стране свидетельствует о правильности действий власти, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы дошли до момента, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчётам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо, как и раньше, двигаться в соответствии с ситуацией», – подчеркнул Зеленский 11 июля.

Однако, уже по данным Центра общественного здоровья Минздрава на утро 12 июля, в Украине лабораторно подтверждено 53 521 (+678 за сутки) случай COVID-19, из них 26 118 (+457) выздоровели, 1 383 умерли (+11).

Заболевание подтверждено у 3 828 детей и 7 357 медиков, из них 4 967 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 10 278 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 796 680 образцов и ИФА 349 746 образцов, если верить данным ЦОЗ.

Общая картина по Украине заболевших и выздоровевших такова:

Винницкая обл. — 2097 (1540 выздоровели)

Волынская обл. — 3042 (1618 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 1144 (1033 выздоровели)

Донецкая обл. — 759 (249 выздоровели)

Житомирская обл. — 1532 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. — 3909 (1258 выздоровели)

Запорожская обл. — 621 (509 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 3029 (1228 выздоровели)

г. Киев — 6182 (2058 выздоровели)

(2058 выздоровели) Киевская обл. — 3026 (1821 выздоровели)

Кировоградская обл. — 673 (585 выздоровели)

Луганская обл. — 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. — 7003 (1057 выздоровели)

(1057 выздоровели) Николаевская обл. — 481 (369 выздоровели)

Одесская обл. — 2174 (947 выздоровели)

Полтавская обл. — 331 (297 выздоровели)

Ровенская обл. — 4598 (2738 выздоровели)

Сумская обл. — 340 (295 выздоровели)

Тернопольская обл. — 2231 (1391 выздоровели)

Харьковская обл. — 2649 (1412 выздоровели)

Херсонская обл. — 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 908 (726 выздоровели)

Черкасская обл. — 748 (592 выздоровели)

Черновицкая обл. — 5140 (2725 выздоровели)

(2725 выздоровели) Черниговская обл. — 607 (282 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, 11 июля у членов экипажа судна «София» (флаг Либерии), третий день находящегося на рейде порта «Южный», нашли коронавирус COVID-19. По нашим данным, судно планирует в дальнейшем следовать в порт Николаева.