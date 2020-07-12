Не сдадимся: соратники избитого активиста не прекращают борьбу против застройки побережья

Активисты одесской общественной организации «Спільна мета» продолжаю активную работу по борьбе с незаконной застройке побережья.

Как сообщает телеграмм-канал организации, 8 июля Одесский окружной административный суд удовлетворил ходатайство «Спільної мети» об обеспечении иска и запретил Обществу с ограниченной ответственностью «Кредо и Ко» и другим лицам по его поручению или по договору осуществлять любые подготовительные и/или строительные работы на земельном участке по кадастровому номером 5110136900: 35: 001: 0028, общей площадью 0,3099 га, расположенного в Одессе на ул. Фонтанская дорога, 151.

«9 июля в результате общественного рейда строительные работы на «КАЛИПСО» и «ГРАФ У МОРЯ» были прекращены», — говорится в сообщении.

Таким образом, все 3 объекта на 13-й станции фонтана — «Ля мэр», «Калипсо» и «Граф у моря» официально не имеют права вести строительные работы.

Как сообщала Одесса News, средь бела дня 9 июля в Одессе, на площади 10 Апреля, было совершено нападение на 31-летнего Владимира Савченко, лидера ОО «Спільна мета». Неизвестный злоумышленник неожиданно сзади нанёс несколько ударов в голову Савченко, после чего скрылся. Одесские полицейские устанавливают обстоятельства избиения активиста.