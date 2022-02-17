Прокуратура знает, кто ответит за незаконную стройку на Лидерсовском бульваре в Одессе

За незаконное строительство на Лидерсовском бульваре в Одессе будут судить инженера-землеустроителя и государственного кадастрового регистратора.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, прокуроры которой направили в суд обвинительный акт в отношении инженера-землеустроителя и государственного кадастрового регистратора по факту пособничества в мошенническом приобретении права на землю, фальсификации документов и несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Выяснено, что на Лидерсовском бульваре вблизи парка им.Т.Г.Шевченко в Одессе, на земельном участке, арендованном субъектом хозяйствования как земля физической культуры и спорта для эксплуатации и обслуживания здания административно-бытового назначения и теннисных кортов, осуществляется строительство комплекса многоквартирных домов.

Кроме того, согласно Генплана г.Одессы, участок, на котором проводится строительство, расположен в пределах ландшафтно-рекреационной территории, в зоне учреждений стационарной рекреации и находится в пределах водоохранной зоны моря и лиманов.

По данным следствия, инженер-землеустроитель, способствуя застройщику в получении права на застройку земельного участка, внёс в техническую документацию по землеустройству недостоверную информацию относительно целевого назначения земли и ограничений её использования.

Позже государственный кадастровый регистратор, без наличия соответствующего решения Одесского горсовета, зарегистрировал в Государственном земельном кадастре информацию о земельном участке с изменением его целевого назначения.

Отмечается, что Киевским райсудом г.Одессы наложен арест на недострои жилого комплекса, самочинно возведённые на Лидерсовском бульваре, 7, 9, с запретом на проведение строительных работ.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Одесской области.

Также в отдельное уголовное производство выделены материалы досудебного расследования в отношении других лиц, причастных к совершению вышеупомянутого правонарушения. Досудебное расследование продолжается.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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