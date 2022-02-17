На проспекте Небесной сотни в Одессе ДТП: пострадала 12-летняя девочка

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на проспекте Небесной сотни в Одессе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, двигаясь на красный свет светофора, 62-летний водитель Chevrolet Aveo наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, после чего столкнулся с тремя запаркованными на обочине автомобилями.

Отмечается, что в результате аварии пострадала девочка, которую доставили в больницу.

«Три автомобиля получили механические повреждения», — говорится в сообщении.

Водителя направили на опрос для установления, находился ли он в состоянии опьянения.

На месте происшествия работали следователи следственно-оперативной группы по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области, которые устанавливают полные обстоятельства аварии. Решается вопрос о её правовой квалификации.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года неизвестные подожгли два автомобиля — Hyundai и Fiat — на парковке в Высоком переулке в Одессе.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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