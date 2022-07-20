В Одессе задержан поклонник «русского мира», призывавший РФ бомбить город

Оперативники отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 задержали злоумышленника, призывавшего в соцсетях наносить ракетные удары по Одессе.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, правоохранители установили, что поклонник «русского мира» неоднократно отправлял в чаты РФ месседжи с просьбой осуществить по Одессе ракетные удары, подобные тем, от которых дрогнула Винница.

Злоумышленник задержан по месту жительства. Во время обыска его домовладения полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами его коллаборационной деятельности.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования, начатого по ч.1 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), изъятую технику направили на экспертизу.

Сейчас стражи порядка проверяют одессита на причастность к пособничеству врагу.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года к 8 годам лишения свободы приговорён житель непризнанного Приднестровья за теракты в Одессе по заказу российских кураторов.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1

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