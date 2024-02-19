В Татарбунарах в больнице умерла роженица и её младенец

Полицейские Белгород-Днестровского района расследуют обстоятельства смерти роженицы и младенца, произошедших 15 февраля в Татарбунарах Одесской области.

Как сообщает Главное облуправление Нацполиции, что в приёмное отделение Татарбунарской больницы была доставлена 40-летняя жительница одного из сёл Лиманской территориальной общины с неуточнённой вирусной инфекцией.

В ходе обследования женщины врачи выяснили, что она находится на 30-й неделе беременности. На учёте в женской консультации она не состояла. В медицинском заведении состояние женщины ухудшилось, и врачи провели кесарево сечение, во время которого изъяли мёртвого ребёнка. Роженица умерла на операционном столе, предварительно, от отёка лёгких.

По факту смерти женщины и ребёнка следователи территориального подразделения полиции возбудили уголовное производство по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «естественная смерть».

Следователи также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали производство по ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УКУ. Причины смерти женщины и ребёнка будут установлены по результатам проведённых судебно-медицинских экспертиз.

Следствие продолжается.

Одесса News сообщала, что за прошедшую неделю в Одесской области родилось 204 малыша.

Фото иллюстративное

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