В семью Олега Филимонова пришло большое горе

Вечером 30 мая, на спортивной площадке 84-й одесской школы во время игры в баскетбол умер 15-летний подросток.

Им оказался внук депутата Одесского городского совета Олега Филимонова — Эван.

«Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. Скорая пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе», — написал вчера в своём Facebook Олег Филимонов.

Одесса News соболезнует родным и близким Олега Николаевича.

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