В Украине умерла вторая женщина из группы риска больных коронавирусом

В инфекционном отделении черновицкой больницы умерла женщина, у которой подозревали коронавирусную болезнь.

Об этом в Facebook сообщила Черновицкая облгосадминистрация.

«Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19», — говорится в сообщении.

Однако, в облгосадминистрации считают, что «смерть наступила в результате тяжёлой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции».

«Накануне у женщины взяли анализы на наличие Covid-19, результаты ожидаем в ближайшее время. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким!», — добавили в Черновицкой ОГА.

Как сообщала Одесса News, ранее в Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Всего в Украине на утро 17 марта зафиксировано 7 случаев коронавируса: четыре в Черновицкой, один в Житомирской областях и 2 в Киеве.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано уже 174 961 случай коронавируса, число умерших составляет 6705 человек, выздоровели 77658 человек.