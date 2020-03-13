В Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В Украине зарегистрирован первый летальный случай от Covid-19.

Об этом в телеграмм-канале сообщает Минздрав.

«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтверждённым случаем Covid-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнование родным», — говорится в сообщении.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, и лица, с которыми она контактировала.

Минздрав отмечает, что умершая женщина была в группе риска. Согласно мировой тенденции, старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом Covid-19 с летальным исходом.

В зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%.

Для 40-49-летних — соответственно 0,3%; для 50-59-летних — 1,3%; для 60-69-летних — 3,4%, для 70-79-летних — 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%.

Как сообщала Одесса News, состоянием на 13 марта в Украине зафиксировано три случая коронавирусной инфекции — у умершей женщины из Житомирской области, мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней, а также ещё одного мужчины из Черновиц.