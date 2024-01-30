Еврейская больница Одессы получила новое ЛОР-оборудование

Для отоларингологического отделения городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) на средства муниципального бюджета в рамках реализации Городской целевой программы «Здоровье» приобретён современный ЛОР-комбайн производства Южной Кореи.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что новое оборудование является важным инструментом для отоларингологов и других специалистов, которые проводят диагностику и лечение заболеваний горла, носа и уха.

«Использование ЛОР комбайна обеспечивает высокую точность диагностики и минимизирует инвазивные вмешательства, обеспечивает безболезненность и комфортность процедуры, что способствует улучшению качества медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что два года назад в Еврейской больнице было открыто модернизированное приёмно-диагностическое отделение по принципу emergency department, где сконцентрирован мощный диагностический и лечебный потенциал с участием мультидисциплинарных команд специалистов.

Одесса News информировала, что в январе для Еврейской больницы было приобретено новое оборудование для эндоскопической диагностики.

Фото: «Одесса»

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