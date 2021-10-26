В Нидерландах представили спортивную электросубмарину

Нидерландская компания U-Boat Worx представила быстроходную электрическую подводную лодку Super Sub.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New Atlas.

Максимальная скорость Super Sub составляет 14,8 км в час. При этом другие коммерческие субмарины, такие как Triton 3300/6 разгоняются до 5,5 км/ч, а модель DeepFlight Dragon — до 7,4 км/ч.

Отмечается, что аккумулятор субмарины, которая может перевозить 3-х человек, имеет мощность 62 кВт в час и может работать до 8 часов под водой без подзарядки.

При этом, если что-то пойдёт не так, как планировалось, система жизнеобеспечения будет сохранять приемлемые для жизни условия в течение 96 часов.

Super Sub может опускаться на глубину до 300 метров.

Стоимость лодки пока неизвестна, однако компания планирует начать доставки уже в 2023 году.

Как сообщала Одесса News, на Окской верфи в России построят сухогруз типа “река-море”, который назовут “Конструктор Егоров” в честь основателя и руководителя одесского “Морского инженерного бюро”.

Фото: U-Boat Worx

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