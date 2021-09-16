Укроборонпром подписал соглашение с Babcock о строительстве военных кораблей

Государственный концерн «Укроборонпром» подписал соглашение о сотрудничестве с международной группой компаний Babcock International относительно развития Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба «Укроборонпрома».

Отмечается, что 15 сентября в Лондоне во время Международной выставки оборонных технологий DSEI-2021 в присутствии министра по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квина генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев провёл переговоры с международной группой компаний Babcock International, которая работает в сфере оборонной и аэрокосмической промышленности и безопасности и имеет значительный опыт реализации широкомасштабных проектов в области военного кораблестроения.

«Результатом переговоров стало подписание соглашения о сотрудничестве. Документом предусмотрена совместная реализация украинских военно-морских проектов в рамках программы расширения возможностей Военно-морских сил Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении.

«Рассчитываю, что реализация подписанного соглашения позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, а наше сотрудничество станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины», — отметил Гусев.

Отмечается также, что подписание соглашения будет способствовать эффективному выполнению трёхстороннего Меморандума относительно реализации программы UNCEP, подписанного Министерством обороны Украины, правительством Великобритании и компанией Babcock, в котором последняя выступает как основной промышленный партнёр.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в Стамбуле (Турция) с участием делегации Министерства обороны Украины во главе с командующим Военно-Морскими силами контр-адмиралом Алексеем Неижпапой состоялась торжественная церемония закладки киля корабля класса «корвет» для нужд ВМСУ.

Фото: Укроборонпром

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