Труханов встретился с греческим консулом: о чём договорились

30 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с новоназначенным Генеральным консулом Греческой Республики в г. Одессе г-ном Димитриосом Дохтсисом.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в 2021 году Греция празднует 200-летие Независимости.



«Как известно, революция в Греции началась с основания в Одессе «Филики Этерия». Сегодня мы обсудили мероприятия, которые планируется провести в Одессе в рамках празднования 200-летнего юбилея греческой революции. Одесса для Греции имеет большое значение, и мы это доказываем своими поступками», — подчеркнул г-н Генеральный консул.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере образования, IT-сектора, экономической и культурной сферах, а также развитие транспортного сообщения», — говорится в официальной информации про встречу.



Из конкретных договорённостей отмечается запланированное на 27 октября открытие авиасообщения Афины – Одесса.

Как сообщала Одесса News, ранее с Генеральным консулом Греческой Республики в г. Одессе встретился председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

Фото и видео: «Одесса»