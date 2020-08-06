Свой опыт утратили: Украина будет перенимать опыт Италии по защите морских границ

Украина восстанавливает систему защиты морских границ и заинтересована в заимствовании итальянского опыта использования скоростных патрульных кораблей во время противодействия незаконным пересечениям границы.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей встречи с командующим Штаба морской береговой охраны адмиралом Джованни Петторино в Риме, сообщает пресс-служба МВД.

«В условиях современных вызовов и угроз, которые стоят перед Украиной, в том числе и после аннексии Крыма, Украина восстанавливает систему защиты морских границ. В частности, в июле этого года на Николаевском судостроительном заводе «Нибулон» запустили проект по обеспечению Государственной пограничной службы Украины 20-ю современными патрульными кораблями. Но вместе с этим мы хотим получить и огромный опыт морской береговой охраны Республики Италии в борьбе с нелегальной миграцией, контрабандой, наркотрафиком, а также защитой государственной границы от неправомерных посягательств», — сказал Аваков.

Глава МВД добавил, что наша страна заинтересована в заимствовании опыта использования большегрузных патрульных кораблей во время противодействия незаконным пересечениям госграницы, взаимодействия различных типов разведки и наблюдения за госграницей (наземная, морская, авиационная) и управления силами и средствами пограничной службы.

В МВД уточнили, что Италия контролирует половину акватории Средиземноморья, где за последние годы было спасено более 1 миллиона мигрантов.

Кстати. По результатам работы службы Морской охраны в первом полугодии 2020 года задействовано более 30 единиц корабельно-катерного состава, из которых формировалось более полутора десятков тактических групп. Осуществлено 505 выходов в море на службу. Пройдено 31 372 мили. Усилен контроль за порядком пребывания и плавания судов и плавсредств: отслежено 7 886 судов и плавсредств (за весь 2019 год — 3 677).

Осмотрено 627 судов.

Привлечены к административной ответственности 97 человек. Запрещён выход 6 плавсредствам. Изъято 4,4 км сетей, 522 кг морепродуктов (2019 — 1,4 км/87 кг).

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года Кабмин поддержал проект усиления системы морской безопасности и охраны границы, в рамках которого за три года Госпограслужба получит 20 современных патрульных кораблей французской компании ОСЕА.