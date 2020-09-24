Консулы меняются, сотрудничество остаётся: Куцый встретился с новым консулом Греции

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый встретился с новым Генеральным консулом Греции в Одессе Димитриосом Х. Дохтсисом.

Об этом сообщает пресс-служба ООГА.

Отмечается, что Максим Куцый поздравил дипломата с назначением на должность и пожелал ему профессиональных успехов. Руководитель ОГА также отметил, что греческий народ всегда был важной частью населения региона, а его вклад в формирование истории одесского региона поистине неоценим.

«Влияние греческой общины в Одесском регионе прослеживается уже много веков, ещё от древнегреческих и византийских поселенцев. Наш регион тесно связан с греческой общиной через этнические, языковые и культурно-исторические связи. В Одессе греческая община была одной из крупнейших и самых прогрессивных. Сейчас мы работаем над расширением нашего торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что отношения двух стран будут укрепляться», — отметил Максим Куцый.

Кстати. Церемония вручения экзекватуры (разрешение государства пребывания на выполнение консульских функций лицом в консульском округе) Димитриосу Х. Дохтсису состоялась 15 сентября 2020 в Киеве.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Максим Куцый встретился с Вице-премьер-министром по реформе правосудия, Министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

Фото: пресс-служба ООГА